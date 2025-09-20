وزير التعليم العالي في أول يوم دراسي: منظومة الجامعات تشهد تنوعا كبيرا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تسير بخطى كبيرة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والجامعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بجامعة القاهرة الأهلية اليوم السبت، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، أن هذا العام يشهد انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، لافتا إلى حرصه على زيارة احد الجامعات الأهلية الجديدة في بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لافتا إلى أنه من حسن الطالع أن أول جامعة أهلية في مصر كانت جامعة القاهرة تم إنشاؤها بتبرع من الأميرة فاطمة في بدايات القرن الماضي، وأن افتتاح جامعة القاهرة الأهلية اليوم يعتبر تكملة لهذا المسار.

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات الأهلية في مصر الآن أصبحت ٣٢، إلى جانب افتتاح جامعات حكومية جديدة، حيث وصل عدد الجامعات الحكومية الآن إلى ٢٨ بعد افتتاح جامعة الغردقة، كاشفا عن افتتاح جامعة حكومية جديدة العام القادم هي جامعة جنوب سيناء الحكومية في أبو رديس.

ولفت إلى أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 40 جامعة، كما وصل عدد أفرع الجامعات الأجنبية إلى 19 جامعة تمنح شهادات دولية، بالإضافة إلى 14 جامعة تكنولوجية سيضاف إليها قريبا 6 جامعات جديدة ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 20 جامعة.

وأكد الوزير أن منظومة الجامعات في مصر وصلت إلى 132 جامعة، بعد إن كانت في العشر سنوات الماضية ٥٠ جامعة فقط، موضحا أن منظومة التعليم العالي بفضل القيادة السياسية تشهد تنوعا كبيرا بين الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي والدولي.

