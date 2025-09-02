التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، آخر مستجدات تطوير التعليم الجامعي بقيادة السيسي

يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وفقا لأحدث المعايير العالمية كركيزة أساسية نحو تعليم جامعي عصري يواكب متطلبات سوق العمل

ونرصد آخر إنجازات تطوير التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية:

-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية مضت في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة قائلا في كلمته مؤخرا خلال الذكرى الثانية عشرة من ثورة الثلاثين من يونيو: لقد كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.

وتابع الرئيس: مضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل.

إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

- يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وفقا لأحدث المعايير العالمية كركيزة أساسية نحو تعليم جامعي عصري يواكب متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج ومناهج تعليمية متطورة تعتمد على الجانب التكنولوجي والتدريب العملي التطبيقي على غرار المناهج المطبقة في الجامعات العالمية.

قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرار جمهوري رقم 243 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية وقرار رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية وقرار رقم 245 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية وقرار رقم 246 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية وقرار رقم 247 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية وقرار رقم 248 لسنة ٢٠٢٥2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية وقرار رقم 249 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادى الجديد الأهلية".

إنشاء الجامعات الأهلية

- أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن إنشاء الجامعات الأهلية كانت حلما نتطلع إلى تحقيقه وكان التحدي الأكبر يتمثل في كيفية ترجمة هذا الحلم إلى واقع ملموس وأنه ينبغي أن ننسب الفضل في إنشاء الجامعات الأهلية في وقت قياسي وبأعلى جودة ممكنة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- الجامعات الأهلية تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الدراسية الحديثة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الميكاترونيكس، هندسة الفضاء والطيران، والفنون الرقمية.

- الجامعات الأهلية تعتمد على شراكات استراتيجية متعددة مع كبرى الجامعات العالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتقديم تجربة تعليمية فريدة.

- الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل، باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، لتقديم برامج دراسية متميزة، تسهم في استيعاب العدد المتزايد من الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وهو ما حظي بدعم كبير من القيادة السياسية.

- هناك 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، ليرتفع إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة أهلية.

- الجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

