20 مصابًا في انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة – الإسماعيلية

شهد طريق القاهرة – الإسماعيلية أمام مدخل الشروق 2 في اتجاه الإسماعيلية، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 20 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات الشرقية لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن إصابة 20 شخصًا

وكانت غرفة عمليات محافظة الشرقية تلقت إخطارًا من مستشفيات العاشر الجامعي والغندور وخميس، يفيد باستقبال 11 مصابًا جرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى تحويل 9 مصابين آخرين إلى مستشفى الشروق لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الإصابات وقعت نتيجة انقلاب أتوبيس (26) على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

