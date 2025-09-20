تجديد حبس المتهمين بممارسة الفاحشة مع مسن وتصويره عاريا وسرقة سيارته بأكتوبر

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب مع رجل مسن وتصويره عاريا وسرقة سيارته بمنطقة أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارة بأكتوبر

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بممارسة 3 أشخاص الشذوذ مع رجل مُسن وقيامهم بتصويره عاريا، بالإضافة إلى سرقتهم سيارته بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

تم إجراء التحريات وتوصلت إلى هوية المتهمين، ونجحت قوة أمنية من مباحث أكتوبر في القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

