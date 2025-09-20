السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

من جمع الخردة للجريمة المنظمة، إحالة عصابة سرقة السيارات إلى المحاكمة

 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصصا في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالقاهرة للمحاكمة الجنائية. 

وقال المتهمان: إنهما كانا من العاملين بجمع القمامة وتحديدا عبوات الكانز، فاقترح أحدهما ارتكاب جريمة السرقة من داخل السيارات ووزعا الأدوار بينهما، أحدهما يراقب المنطقة والآخر يكسر الزجاج ويسرق ما بداخلها ثم يقسمان الأموال بينهما.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

واعترفا بارتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية  "تم ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

