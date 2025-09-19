الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها للطلاب: اجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

وجّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة تهنئة إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب فيها عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح والتفوق.

الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها

بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية بسلطنة عمان

وقال رئيس الجامعة في كلمته: “أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم القلب النابض للجامعة، والأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات، ولا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم”.

وأكد أن الحياة الجامعية تجربة متكاملة وليست مجرد محاضرات وامتحانات، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة من رياضية وفنية وثقافية وموسيقية، باعتبارها وسيلة لصقل الشخصية وتنمية القدرات وبناء الصداقات. 

ووجّه الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر لأعضاء هيئة التدريس، قائلًا: "أنتم مشاعل النور التي تضيء طريق طلابنا وتبنون بعطائكم المتواصل جيلًا واعيًا ومبدعًا." كما ثمّن دور الإداريين واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولين" الذين يعملون بإخلاص لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيدًا أيضًا بجهود الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية. 

واختتم رئيس جامعة بنها كلمته قائلًا: "فلنجعل جميعًا من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية. كل عام وجامعة بنها أكثر إشراقًا وتألقًا، وكل عام وأنتم بخير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية بسلطنة عمان

طلاب هندسة بنها الأهلية يبتكرون تطبيقًا للتعليم التفاعلي (فيديو)

رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads