رئيس جامعة بنها للطلاب: اجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات

وجّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة تهنئة إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب فيها عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح والتفوق.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: “أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم القلب النابض للجامعة، والأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات، ولا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم”.

وأكد أن الحياة الجامعية تجربة متكاملة وليست مجرد محاضرات وامتحانات، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة من رياضية وفنية وثقافية وموسيقية، باعتبارها وسيلة لصقل الشخصية وتنمية القدرات وبناء الصداقات.

ووجّه الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر لأعضاء هيئة التدريس، قائلًا: "أنتم مشاعل النور التي تضيء طريق طلابنا وتبنون بعطائكم المتواصل جيلًا واعيًا ومبدعًا." كما ثمّن دور الإداريين واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولين" الذين يعملون بإخلاص لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيدًا أيضًا بجهود الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واختتم رئيس جامعة بنها كلمته قائلًا: "فلنجعل جميعًا من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية. كل عام وجامعة بنها أكثر إشراقًا وتألقًا، وكل عام وأنتم بخير".

