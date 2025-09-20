السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطل العالم، عصام عمر يتمرد على فتحي عبدالوهاب

بطل العالم
بطل العالم

 تشهد أحداث مسلسل بطل العالم، تمرد بطل العمل الفنان عصام عمر، على رجل الأعمال فتحي الوهاب الذي حصل على حق حصري لعدم دخوله أي مباراة ملاكمة إلا بعد موافقته، ويقدم عصام عمر على كسر عقد الاحتكار ويتعاقد على مباراة بطولة العالم.

وانتهى الفنان عصام عمر وأسرة مسلسله الجديد “بطل العالم” من تصوير نصف مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويجسد عصام عمر في مسلسل  “بطل العالم” شخصية ملاكم يدخل بطولة العالم.

وتشهد أحداث المسلسل قصة حب تجمع بين عصام عمر وجيهان الشماشرجي، ويتعرض الثنائي لمواقف تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وخلال أحداث العمل يتعرض عصام عمر لحادث في الصغر يصنع منه نجما كبيرا في الملاكمة.

ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد لطفي وفتحي عبدالوهاب وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، منى هلا، في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر أعمال عصام عمر فيلم سيكو سيكو الذي شارك فيه مع الفنان طه الدسوقي وحصل العمل على إيرادات عالية أثناء طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” قدمت في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام عمر بطل العالم مسلسل بطل العالم اخبار الفن

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

موقف صلاح من المشاركة بالميرسيسايد وتشكيل ليفربول الأقرب ضد إيفرتون

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads