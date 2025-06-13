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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يقترب من تحقيق 190 مليون جنيه

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

استطاع فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر أن يحقق 187 مليون جنيه منذ أن طرحه في دور العرض السينمائية.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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سيكو سيكو إيرادات سيكو سيكو عصام عمر طه الدسوقي

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