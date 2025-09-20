السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأغاني والبالونات، مدارس الإسكندرية تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة (صور)

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025، عمدت عدد من المدارس بشرق محافظة الإسكندرية، على إضفاء أجواء من البهجة والسعادة بين الطلاب والطالبات خلال استقبالهم في أول أيام الدراسة بالورد والبالونات والزينة الملونة أمام البوابات الرئيسية للدخول.

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

الاحتلال يهاجم قطاع غزة بالدبابات والطائرات والأحزمة النارية

“فيتو” رصدت بعض الصور لاستقبال الطلاب والطالبات من إدارة المدرسة وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع.

 

 

 

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2025_2026.

وصرَّح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بأنّ الدراسة  انتظمت اليوم السبت الموافق 20من سبتمبر 2025 بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد..

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ووجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة التزام الطلاب بالحضور والمواظبة والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

والفريق أحمد خالد الوزير محمد عبد اللطيف التربية والتعليم

مواد متعلقة

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

الاحتلال يهاجم قطاع غزة بالدبابات والطائرات والأحزمة النارية

التحقيقات: أزمة قلبية وراء وفاة سائق أثناء قيادة سيارته بمدينة نصر

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads