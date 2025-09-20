انطلاق الدراسة بالجامعات اليوم، استقبال 4 ملايين طالب، "عاشور" يشدد على خطط الأنشطة الطلابية، ويعلن مفاجأة للطلاب الموهوبين

ينطلق اليوم السبت 20 سبتمبر العام الدراسي الجديد في أول أيامه بالجامعات، حيث تستقبل 132 جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى 185 معهدًا، حوالي 4 ملايين طالب.

ووجه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بسرعة إعلان الجداول الدراسية، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

كما وجه بضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.

أهمية دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين بالعام الدراسي الجديد

وأكد الوزير أهمية استمرار الجامعات والمعاهد في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم، إيمانًا بأن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المُستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد عاشور أهمية قيام الجامعات والمعاهد بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، لمحاربة الأفكار غير السوية والمُتطرفة التي تستهدف ثوابت المجتمع، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ لكي يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يُسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لـوزارة التعليم العالي، أن الجامعات والمعاهد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة، وتجهيز المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى مراجعة عناصر السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

وفي جامعة القاهرة افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، بعد انتهاء أعمال التجديد لمرافقه، كما تفقد أعمال الصيانة والتطوير لمباني المدينة الجامعية فى إطار الاستعدادات لبدء العام الجامعي الجديد.

استعدادات المدن الجامعية بجامعة القاهرة

وتضمنت أعمال التجديد، رفع كفاءة المسجد وبنيته التحتية، وطلاء واجهة المسجد، وإنهاء أعمال الدهانات بالداخل، وتجديد دورات المياه، وتغيير شبكات الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وتجديد فرش المسجد.

كما أجرى رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لعدد من مباني المدينة الجامعية للطلاب، لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة إقامتهم، وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة لتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية والحياتية.

افتتاح مسجد المدينة الجامعية بجامعة القاهرة



وتستوعب المدن الجامعية بجامعة القاهرة نحو 14 ألف طالب وطالبة، وتشمل مدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد والتي سوف تستقبل طلاب جامعة القاهرة الأهلية، إلى جانب وجود البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطلبة والطالبات بمختلف المناطق.

إعلان الجداول وكروت ذكية لدخول الطلاب بجامعة حلوان

وواصلت جامعة حلوان استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، واعدت البنية التحتية والتجهيزات الأكاديمية، من خلال تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية، تطوير المناهج الدراسية لتعزيز جودة التعليم وربط المحتوى الأكاديمي بالمهارات العملية، تعزيز البنية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المحتوى العلمي.

كما تنظم الجامعة اليوم حفل استقبال للطلاب لتعريفهم بالحياة الجامعية، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات احتفالًا باستقبال العام الجامعي، كما يتم إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة، وتجهيز بوابات الجامعة، وعمل كروت ذكية لدخول الطلاب، تجهيز المطعم المركزي، المكتبات العامة ومكتبات الكليات، المكتبة المركزية، وتشمل الاستعدادات أيضا المرافق الرياضية والملاعب وأماكن الأنشطة ونادي الجامعة.

كما وضعت الجامعة هذا العام خطة صحية ووقائية متكاملة تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وقد بدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من سبتمبر، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة، حيث يعد الكشف الطبي هو الخطوة الأولى والأساسية وهو الإجراء الذي يضمن انتظام التحاق الطلاب.

كما تعمل الجامعة على توفير جلسات دعم نفسي داخل المدن الجامعية بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بحملة لتعقيم شامل للمرافق الجامعية وتوفير المطهرات وتكثيف حملات التوعية الصحية، وقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية عبر منصة "مسكني" الإلكترونية، وتشمل شروط القبول تقديم المستندات إلكترونيًا، والالتزام بلوائح الإقامة، وعدم وجود إقامة سابقة بالمدينة.

وتقدم الجامعة الدعم للطلاب الجدد من خلال تفعيل منظومة "ابن الهيثم" لتسهيل إدارة البيانات الأكاديمية، ويمكن للطلاب الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر للدخول أول مرة وهما (الرقم القومي) للطالب في الخانتين وبعدها يضع الطالب كلمة سر جديدة للحفاظ على خصوصية البيانات.

ولأول مرة هذا العام ولدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم تعقد الجامعة اختبار قياس مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (وهو اختبار لتحديد المستوى).

استعدادات جامعة عين شمس الاهلية للعام الدراسي الجديد

وأعلنت جامعة عين شمس الأهلية عن انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2025 / 2026 يوم السبت الموافق 27 سبتمبر، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال طلابها الجدد بكليات: الطب البشري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال.

استعدادات جامعة عين شمس الأهلية للعام الدراسي الجديد

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين جودة العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية المتكاملة، بما يضمن تجربة جامعية متميزة للطلاب.

كما أكدت إدارة الجامعة استعدادها لبدء الدراسة في الموعد المحدد، متمنية لجميع الطلاب عامًا جامعيًا موفقًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بمقر جامعة عين شمس لحين الانتهاء من تجهيزات حرم جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا للآتي:



• كلية الطب البشري جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية الطب – جامعة عين شمس.

• كلية الهندسة جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية الهندسة – جامعة عين شمس.

• كلية الأعمال جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية التجارة – جامعة عين شمس.

• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس الأهلية: بمقر الجامعة الأهلية بدار الضيافة خلف مستشفى عين شمس التخصصي.

