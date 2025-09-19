المعاهد الأزهرية تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.. المشيخة توجه رسالة مؤثرة لطلابها.. تحديد مواعيد الامتحانات وقيمة المصروفات الدراسية.. وتعليمات مشددة لكافة المناطق

تستعد المعاهد الأزهرية لاستقبال طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، غدًا السبت وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات تعليمات مشددة لكافة المناطق بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ووجَّه الأزهر الشريف رسالة لأبنائه وبناته من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا السبت، أكد فيها على أن حب الوطن عهد وواجب، وأن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها.

الأزهر يوجه رسالة لطلابه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وقال الأزهر في رسالته: "مع إطلالة عام دراسي جديد، نُجدِّد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، نحبها حبًّا صادقًا، ونعمل لرفعتها ونُسهم في بنائها، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها، بل هو عزّنا ومجدنا وأمانة في أعناقنا".

الأزهر الشريف: من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم

وأكد الأزهر الشريف أن من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم ويُخلصوا في دراستهم، مشددًا على أن الأزهر ينتظر من طلابه أن يكونوا خير سفراء له، يجمعون بين التفوق العلمي والقيم الأخلاقية، ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن.

واختتم الأزهر رسالته بالتأكيد على أن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن طلاب الأزهر هم أمل المستقبل وحملة رسالته في نشر العلم والوسطية والاعتدال.





الأزهر يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026 بالمعاهد الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، والتي تبدأ فعالياتها غدًا السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

وتتضمن الخريطة أن تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير 2026، على أن تنتهي في 5 فبراير 2026، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026.

مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد

وفيما يتعلق بمواعيد الامتحانات، حددت المعاهد الأزهرية امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول يوم 30 ديسمبر 2025، والفصل الدراسي الثاني يوم 21 أبريل 2026. بينما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للفصل الأول يوم 20 ديسمبر 2025، وللفصل الثاني يوم 21 أبريل 2026.

كما تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 12 يناير 2026 للفصل الدراسي الأول، ويوم 16 مايو 2026 للفصل الدراسي الثاني.

أما امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث فتنطلق في 6 يونيو 2026، على أن تُعقد امتحانات الدور الثاني يوم 18 أغسطس 2026.

المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الجديد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك على النحو التالي:

المعاهد العادية

رياض الأطفال: 60 جنيها

المرحلة الإبتدائية: 60 جنيها

المرحلة الإعدادية: 68 جنيها

المرحلة الثانوية: 80 جنيها

المعاهد النموذجية

رياض الأطفال: 230 جنيها

المرحلة الابتدائية: 280 جنيها

المرحلة الإعدادية: 317 جنيها

المرحلة الثانوية: 357 جنيها

معاهد اللغات:

رياض الأطفال: 830 جنيها

المرحلة الابتدائية: 835 جنيها

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية عدة تنبيهات للمناطق بشأن المصروفات الدراسية جاءت كالتالي:

يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية رياض الأطفال المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية) بواقع مبلغ ( ٦٠٠ جنيه للمعاهد النموذجية وبقيمة ( ۱۱۰۰) جنيه لمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

يحصل مبلغ ٤٢ جنيها قيمة مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة - إيرادات دولة - ويصرف منه مقابل مصروفات بريدية لإنذارات الطالب خصمًا على موازنة الأزهر.

يسدد مبلغ ۱۰۰ جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).

يحصل مبلغ ٤١,٧٣ ج لصالح التأمين الصحي ۱۲ ج - صندوق التأمين الحكومي ۱۹,۲۳ - صندوق الشهداء - ج - صندوق ذوي الإعاقة م ج - الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ٥٠ ق).

تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية فيما يخص كافة البنود المقررة في هذا المنشور.

يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البحوث الإسلامية المقيدين على غير المنح، ويلغى كل ما يخالف ذلك في هذا الشأن.

يطبق منشور رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٤ بشأن تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية لمصروفات الخدمات والخدمات الإضافية لطلاب المعاهد الأزهرية على كافة المتحصلات.

يراعى عند تحصيل اشتراك التأمين الصحي المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس المعاهد يبحث مع رؤساء المناطق الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ومن جانبه عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس القطاع ضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التشديد على الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المعاهد.

كما شدد على متابعة تطبيق التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد والأزهر الشريف بدقة، والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق عام دراسي ناجح ومتميز.

واختتم الشيخ أيمن عبدالغني الاجتماع بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يولى العملية التعليمية عناية خاصة، ويحرص على متابعة الاستعدادات لحظة بلحظة، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتربوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.