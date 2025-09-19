سفيرة المكسيك بالقاهرة: شكرًا إخواني المصريين على الكرم والمحبة منذ عملي بمصر

وجهت السفيرة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك في القاهرة، رسالة شكر للمصريين واختصت بالذكر فريق عملها بالسفارة علي الحفاوة والكرم والمحبة وحسن الضيافة والود الذي لاقته طوال فترة عملها بالقاهرة.

وقالت سفيرة المكسيك بالقاهرة:" شكرا للأشقاء المصريين على الحفاوة والكرم والمحبة.. شكرا لإخواني المصريين لكرمهم وحسن ضيافتهم وودهم..شكرًا لفريق العمل الرائع، الذي يعمل بأقصى قدر من الاحترافية والحب لمصر والمكسيك.

وتابعت:" أنا فخورة وأشعر بأننى محظوظة، لأنى عملت معهم آخر سنتين فى مهنتى الدبلوماسية، سعيدة لأننى استطعت أن أنهى هذه الدورة من حياتى معكم. شكرا جزيلا لكل شئ قدموتموه لى".

كما وجهت رسالة شكر لأبناء وطنها وأصدقائها من أمريكا اللاتينية لمساندتهم الدائمة، وتحمسهم ومشاركتهم فى كافة الأنشطة التى تنظمها السفارة، مضيفة:" بدونكم هذه اللحظات السعيدة ببساطة لم تكون ممكنة".



وجاءت تلك الرسالة خلال الاحتفال بمرور 67 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمكسيك، والتي وصفتها بأنها علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتشابهة التاريخى والحوار المستدام مما يعكس التقارب الكبير بين حضارتينا العريقتين.

آليات التعاون الإقليمية والدولية

وفي هذا السياق أشارت إلى أنه من أجل مواجهة التحديات غير المتوقعة تقف مصر والمكسيك جنبا إلى جنبا دفاعا عن القانون الدولى والتعددية وآليات التعاون الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التطور الاقتصادى والاجتماعى القادر على توفير الأمن، والصحة والتعليم والرفاهية للجميع.

وتابعت:" من هذا المنطلق، نعمل على برنامج من أجل الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تمييز علاقاتنا الثنائية، وبهذا الصدد، يسعدنى أن أعلمكم أننا قد أخذنا الخطوات الأولى نحو إقامة مجلس رجال الأعمال المصرى المكسيكى، والذى سيعمل كمنصة لتوجيه اهتماتنا المشتركة من أجل تعزيز التجارة والاستثمارات لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعوبنا.

وأوضحت أن ذلك سيكون بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين المعنيين بتشجيع التنمية الصناعية والبنية التحتية، نواصل المفاوضات حول التجارة فى العديد من المجالات، ساعين لتوفير أحسن المنتجات بأفضل الأسعار للمستهلكين من الدولتين.



