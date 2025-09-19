حقكم على راسي، تريزيجيه يعتذر لجماهير الأهلي بعد تسجيله في مرمى سيراميكا (فيديو)

قام محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي بالاعتذار لجماهير النادي عقب إحرازه هدف فوز فريقه بمرمى سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة فيتو اعتذار تريزيجيه الذي قال لجماهير الأهلي: “حقكم على راسى”.

وانتصر النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وفي الدقيقة الرابعة نجح بن شرقي في التوغل داخل منطقة الجزاء ليقدم تمريرة عرضية يسددها محمد شريف لكن يتصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا.

وفي الدقيقة 9 سدد أشرف بن شرقي تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام.

وسدد طاهر محمد طاهر ركلة حرة أرضية تألق فيها محمد بسام حارس سيراميكا وأبعدها عن مرماه.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره سيراميكا كليوباترا،في الدقيقة 26، وعقب إحراز الهدف توجه اللاعب إلي جماهير القلعة الحمراء لتقديم الإعتذار لهم.

وسدد تريزيجيه كرة قوية أنقذها محمد بسام من على خط المرمي في الدقيقة 56.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج ومصطفى شوبير.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - مروان عثمان - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

