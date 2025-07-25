وليد توفيق يرد علي شائعة وفاته ويوجه رسالة للفنانين (فيديو)

رد المطرب اللبناني وليد توفيق علي الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت وفاته بعد نقله للمستشفي بسبب أزمة صحية، والتي أثارت قلق الجمهور

وليد توفيق يرد علي شائعة وفاته

وقال وليد من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي علي “إنستجرام” إنه بصحة جيدة، والأخبار التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ليست صحيحة، مقدما الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا علي الاطمئنان علي صحته

من ناحية أخري كان قد رد الفنان اللبناني وليد توفيق في وقت سابق علي تصريحه المثير، الذي انتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، والذي تضمن: أحلي حاجة إنك تغني وانت صايم" الأمر الذي أثار استياء الجمهور.

وقال وليد توفيق في تصريح سابق لـ فيتو:" الحقيقة أن إحنا كنا قاعدين أنا وصابر الرباعي، والأخت بوسي شلبي دخلت علينا فجأة علشان تعمل معانا انتر فيو وقالتلي أنت بالحفلة كان صوتك يجنن.

وأضاف:" وانا وقت الحفلة والله كنت صايم، وقولت الإنسان لما بيكون صايم بيغني أحلى، ومش غلط لأننا كلنا لما نروح للأستوديو بنكون مش واكلين وبيبقي الإنسان مرتاح اكتر.. لكن بعتذر للجمهور لو فهم غلط، أنا راجل بصلي وأصوم والحمدلله.

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