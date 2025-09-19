الجمعة 19 سبتمبر 2025
الدوري الممتاز، سموحة يتقدم علي حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

سموحة
سموحة

تقدم فريق سموحة علي حرس الحدود بهدف دون رد في الشوط الأول بلقاء الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد برج العرب.

أحرز هدف سموحة بابا بادجي في الدقيقة 29

مباراة سموحة وحرس الحدود 

جاء الشوط الأول متوسط المستوي وشهدت الدقيقة 14 خروج روقا لتلقي العلاج بعد سقوطه.

وفي  الدقيقة 16 تبديل اضطراري في صفوف الحرس بخروج روقا ودخول محمد بيومي.

وهدف ملغي لسموحة في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

وافتتح سموحة التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق بادجي من ضربة راس.

ترتيب سموحة وحرس الحدود 

جمع حرس الحدود 8 نقاط يحتل بها المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة أمام سموحة صاحب المرتبة الـ15.

تشكيل سموحة امام حرس الحدود 

أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو - بابي بادجي - صامويل أمادي - محمد رجب.

تشكيل حرس الحدود امام سموحه 

محمود البدري - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - محمد روقا - محمود الزنفلي - أحمد الشيخ - عمر سافيولا - مؤمن عوض - محمد النيجلي - محمد حمدي زكي.

الدوري المصري سموحة سموحة وحرس الحدود مباراة سموحة وحرس الحدود

