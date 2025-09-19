الجمعة 19 سبتمبر 2025
بمشاركة النني وعادل، الجزيرة يتقدم 3-0 أمام بني ياس بالشوط الأول بالدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي،
الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام بني ياس، بتقدم الجزيرة بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب بني ياس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم 

سجل اللاعب فينيسيوس ميلو هدف تقدم الجزيرة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل اللاعب برونو دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 1+ 45'، ثم سجل عبدالله رمضان الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 7+ 45' 

أعلن مارينو بوشيتش المدير الفني لفريق الجزيرة، تشكيل ناديه الأساسي، لمواجهة بني ياس 

يقود الثنائي المصري إبراهيم عادل ومحمد النني، تشكيل فريق الجزيرة، للمواجهة الثالثة على التوالي.

النني وابراهيم عادل، فيتو
تشكيل الجزيرة أمام بني ياس

دخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته أمام بني ياس في الدوري الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي خصيفخط 

الدفاع: محمد ربيع، رافاييل تاجير، ويليان روشا، ريتشارد أوكونور

خط الوسط: محمد النني، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فنيسيوس ميلو، برونو كونسيساو

موعد مباراة الجزيرة ضد بني ياس

وانطلقت أحداث مباراة الجزيرة أمام مضيفه بني ياس في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد بني ياس، وتنقلها قناة أبو ظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

الدوري الإماراتي الجزيرة الاماراتي بني ياس فينيسيوس ميلو مارينو بوشيتش ابراهيم عادل محمد النني

