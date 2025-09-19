الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النني وإبراهيم عادل يقودان هجوم الجزيرة أمام بني ياس بالدوري الإماراتي

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

الدوري الإماراتي، أعلن مارينو بوشيتش المدير الفني لفريق الجزيرة، تشكيل ناديه الأساسي، لمواجهة بني ياس، المقرر إقامتها مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

يقود الثنائي المصري إبراهيم عادل ومحمد النني، تشكيل فريق الجزيرة، للمواجهة الثالثة على التوالي.

النني وابراهيم عادل، فيتو
النني وابراهيم عادل، فيتو

تشكيل الجزيرة أمام بني ياس

يدخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته أمام بني ياس في الدوري الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي خصيفخط 

الدفاع: محمد ربيع، رافاييل تاجير، ويليان روشا، ريتشارد أوكونور

خط الوسط: محمد النني، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فنيسيوس ميلو، برونو كونسيساو

موعد مباراة الجزيرة ضد بني ياس

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة والربع مساءً، على أرضية استاد بني ياس، وتنقلها قناة أبو ظبي الرياضية على لهواء مباشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإماراتي فريق الجزيرة بني ياس ابراهيم عادل محمد النني تشكيل الجزيرة أمام بني ياس

مواد متعلقة

موعد مباراة الجزيرة وبني ياس بدوري أدنوك للمحترفين

الدوري الإماراتي، فوز شباب الأهلي على بني ياس وتعادل خورفكان مع الشارقة

تعادل سلبي بين الوحدة واتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads