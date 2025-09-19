النني وإبراهيم عادل يقودان هجوم الجزيرة أمام بني ياس بالدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، أعلن مارينو بوشيتش المدير الفني لفريق الجزيرة، تشكيل ناديه الأساسي، لمواجهة بني ياس، المقرر إقامتها مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

يقود الثنائي المصري إبراهيم عادل ومحمد النني، تشكيل فريق الجزيرة، للمواجهة الثالثة على التوالي.

النني وابراهيم عادل، فيتو

تشكيل الجزيرة أمام بني ياس

يدخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته أمام بني ياس في الدوري الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي خصيفخط

الدفاع: محمد ربيع، رافاييل تاجير، ويليان روشا، ريتشارد أوكونور

خط الوسط: محمد النني، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فنيسيوس ميلو، برونو كونسيساو

موعد مباراة الجزيرة ضد بني ياس

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة والربع مساءً، على أرضية استاد بني ياس، وتنقلها قناة أبو ظبي الرياضية على لهواء مباشرة

