أول تعليق من محمد النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة

أعرب المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وقال النني في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها بعد تغيير الجهاز الفني، وأؤكد للجماهير أننا فريق كبير وقادرون على المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف: "رحيل حسين عموتة لم يؤثر علينا، فلدينا عناصر أصحاب خبرة وشباب لديهم طاقة كبيرة، وقد نجحنا في تقديم مباراة قوية أمام فريق كبير بحجم الشارقة".

مباراة الجزيرة والشارقة

وفاز فريق الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني وإبراهيم عادل، على نظيره الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وشهد تشكيل الجزيرة الأساسي لمواجهة الشارقة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، قبل أن يخرج الأخير بديلا في الدقيقة 80 من المباراة.

وجاء هدف الفوز للجزيرة عن طريق اللاعب مامادو كوليبالي في الدقيقة 66.

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الشارقة في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة مباراة الشارقة تحت قيادة المدربين المؤقتين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعدما وجه الفريق الشكر للمدرب المغربي الحسين عموته، بعد خسارة الفريق من خورفكان في أولى مباريات الدوري في الموسم الجديد.

