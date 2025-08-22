الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من محمد النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة

النني
النني

أعرب المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وقال النني في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها بعد تغيير الجهاز الفني، وأؤكد للجماهير أننا فريق كبير وقادرون على المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف: "رحيل حسين عموتة لم يؤثر علينا، فلدينا عناصر أصحاب خبرة وشباب لديهم طاقة كبيرة، وقد نجحنا في تقديم مباراة قوية أمام فريق كبير بحجم الشارقة".

مباراة الجزيرة والشارقة

وفاز فريق الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني وإبراهيم عادل، على نظيره الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وشهد تشكيل الجزيرة الأساسي لمواجهة الشارقة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، قبل أن يخرج الأخير بديلا في الدقيقة 80 من المباراة.

وجاء هدف الفوز للجزيرة عن طريق اللاعب مامادو كوليبالي في الدقيقة 66.

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الشارقة في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة مباراة الشارقة تحت قيادة المدربين المؤقتين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعدما وجه الفريق الشكر للمدرب المغربي الحسين عموته، بعد خسارة الفريق من خورفكان في أولى مباريات الدوري في الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد النني النني الشارقة الدوري الإماراتي الجزيرة الجزيرة الاماراتي ابراهيم عادل

مواد متعلقة

الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في دوري المحترفين بثنائية أمام راية

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

إيقاف ساديو ماني مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على الشارقة بهدف في الدوري الإماراتي (فيديو)

الأهلي في مواجهة جديدة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز.. صراع الندية والإثارة يتجدد بين القلعة الحمراء وزعيم الفلاحين على أرضية ستاد المحلة.. وهذه تفاصيل لقاء الفريقين

التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي

السكة الحديد والترسانة يتعادلان سلبيا في دوري المحترفين

انطلاقة مثيرة لدوري المحترفين، حالتا طرد في أول مباراتين من المسابقة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

أسعار السكر اليوم الجمعة

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب زمرد ومخدرات وشهادات ثانوية مزورة بحوزة مسافرين

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بحاجة المتوفى للدعاء والصدقات

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads