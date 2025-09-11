الجمعة 12 سبتمبر 2025
تعادل سلبي بين الوحدة واتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

الوحدة وكلباء، فيتو
الوحدة وكلباء، فيتو

الدوري الإماراتي، تعادل نادي كلباء أمام ضيفه الوحدة سلبيا، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ترتيب الوحدة وكلباء في الدوري الإماراتي

ورفع الوحدة رصيده إلى 5 نقاط، وبقي مؤقتا في المركز الثالث، فيما رفع كلباء رصيده إلى 4 نقاط، وقفز من المركز 11 إلى الخامس مؤقتا.

تفاصيل مباراة كلباء ضد الوحدة 

وجاءت المباراة متكافئة المستوى، وكاد عمر خريبين، أن يسجل مبكرا للوحدة في الدقيقة 9، عندما خطف الكرة قبل حارس كلباء، لكن الكرة طالت منه وفقدت خطورتها.

وأجرى الوحدة تغييرا اضطراريا في الدقيقة 45، بعد إصابة المدافع ساشا إيفكوفيتش، وخروجه من المباراة.

وارتفع رتم الأداء في الشوط الثاني، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء الركلة في الدقيقة 52.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى كلباء في الدقيقة 72، لتسديدة روبين فيليب، ورد كلباء بتسديدة ارتطمت بحارس الوحدة، ومرت بجوار القائم في الدقيقة 80.

وزاد الوحدة من ضغطه الهجومي على كلباء، لكنه فشل في التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وهو الثاني للوحدة على التوالي بعد تعادله بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية مع شباب الأهلي.

