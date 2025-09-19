متحف نجيب محفوظ يناقش كتاب "الأسطوات" غدًا

ينظم متحف نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غدًا السبت الموافق 21 سبتمبر، ندوة لمناقشة كتاب "الأسطوات.. عن سيرة وأعمال الأغنية في العصر الحديث"، للأديب ميسرة صلاح الدين.

ويناقش الكتاب الدكتور زين عبد الهادي، والدكتورة انتصار محمد، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ.

جدير بالذكر أن الكتاب يتناول سيرة وأعمال الشعراء: بديع خيري، مأمون الشناوي، حسين السيد، فتحي قورة، مرسي جميل عزيز، عبد الفتاح مصطفى، حسن أبو عثمان، عبد الرحيم منصور، عصام عبد الله، وسامح العجمي.

ويركز الكتاب على الغوص في عمق تاريخ الأغنية المصرية، وتأثيرها على الأجيال المختلفة، ودور الشعراء في تطورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.