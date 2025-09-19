الجمعة 19 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

متحف نجيب محفوظ يناقش كتاب "الأسطوات" غدًا

كتاب الأسطوات، فيتو
كتاب الأسطوات، فيتو

ينظم متحف نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غدًا السبت الموافق 21 سبتمبر، ندوة لمناقشة كتاب "الأسطوات.. عن سيرة وأعمال الأغنية في العصر الحديث"، للأديب ميسرة صلاح الدين.

ويناقش الكتاب الدكتور زين عبد الهادي، والدكتورة انتصار محمد، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ.

 

جدير بالذكر أن الكتاب يتناول سيرة وأعمال الشعراء: بديع خيري، مأمون الشناوي، حسين السيد، فتحي قورة، مرسي جميل عزيز، عبد الفتاح مصطفى، حسن أبو عثمان، عبد الرحيم منصور، عصام عبد الله، وسامح العجمي.

ويركز الكتاب على الغوص في عمق تاريخ الأغنية المصرية، وتأثيرها على الأجيال المختلفة، ودور الشعراء في تطورها.

