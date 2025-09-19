فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

وفي إطار حرص، إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم؛ نظرًا لظروف خاصة تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لهم بداية من اليوم وحتى مساء الأحد المقبل.

وأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025- 2026 م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (129885) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (102988) طالبا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجات بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (606) بنسبة 93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة ( 582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي (550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580) بنسبة 89.23٪

