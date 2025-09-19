الأعلى للجامعات يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "إبداع مستدام"

كَرَّمَ الدكتور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الطلاب المشاركين والفائزين في مسابقة "إبداع مستدام".

وجاءت هذه المسابقة بالتعاون بين الأعلى للجامعات والهيئة، وهدفت إلى تشجيع طلاب الجامعات على تقديم تصميمات فنية توعوية مبتكرة تعكس قضايا البيئة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ جداريات فنية على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

أقيم حفل التكريم بمقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشهد الحفل حضور الدكتور منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم إطلاقها بهدف دمج الفن بالإبداع ودعم الرؤى الخلّاقة للشباب.

د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على استمرار دعم الإبداع الطلابي في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، وعلى المحافظة على الأجيال الجديدة وتنمية الفكر الإبداعي لديهم.

يذكر أن التصميمات الفائزة تم تنفيذها على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في خطوة تعكس تلاقي الإبداع الفني مع قضايا التنمية المستدامة.



