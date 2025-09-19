الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأعلى للجامعات يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "إبداع مستدام"

تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
 كَرَّمَ الدكتور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الطلاب المشاركين والفائزين في مسابقة "إبداع مستدام". 

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام 
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام 
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام

وجاءت هذه المسابقة بالتعاون بين الأعلى للجامعات والهيئة، وهدفت إلى تشجيع طلاب الجامعات على تقديم تصميمات فنية توعوية مبتكرة تعكس قضايا البيئة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ جداريات فنية على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام

أقيم حفل التكريم بمقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشهد الحفل حضور الدكتور منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم إطلاقها بهدف دمج الفن بالإبداع ودعم الرؤى الخلّاقة للشباب. 

د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات 
د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات 
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على استمرار دعم الإبداع الطلابي في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، وعلى المحافظة على الأجيال الجديدة وتنمية الفكر الإبداعي لديهم.

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع مستدام

يذكر أن التصميمات الفائزة تم تنفيذها على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في خطوة تعكس تلاقي الإبداع الفني مع قضايا التنمية المستدامة.
 

