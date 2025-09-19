موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.