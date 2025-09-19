الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الحميد معالي يقترب من تشكيل الزمالك الأساسي أمام الجونة

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي مهدد بالهبوط وعبد الله السعيد أسطورة

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

