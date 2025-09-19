عبد الحميد معالي يقترب من تشكيل الزمالك الأساسي أمام الجونة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الدفع بالمغربي عبد الحميد معالي في التشكيل الأساسي خلال مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض الذي سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الأمس التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

