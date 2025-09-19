الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد الحميد معالي يقترب من تشكيل الزمالك الأساسي أمام الجونة

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي

 يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الدفع بالمغربي عبد الحميد معالي في التشكيل الأساسي خلال مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض الذي سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الأمس التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك أخر أخبار الزمالك أخر أخبار الزمالك الآن

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: الإسماعيلي مهدد بالهبوط وعبد الله السعيد أسطورة

أبو الدهب: الزمالك فرط في فوز كبير على الإسماعيلي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads