"كراستي ومدرستي" مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، مبادرة "كراستي ومدرستي" لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى النائية في مركز باريس خاصة قرى "درب الأربعين".

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد: إن المبادرة نفذتها رئاسة المركز لدعم أهالينا في قرى درب الأربعين، وجرى توزيع حقائب مدرسية بالمجان للطلاب والتلاميذ من أبناء قرى درب الأربعين بمرحلتيها الأولى والثانية "قرى الثمانين".

وأكد عبد الناصر، أنه زار منطقة درب الأربعين لمتابعة استعدادات المدارس بهذه القرى لانطلاق الدراسة الأسبوع المقبل، وشملت الزيارة عددًا من المدارس في قرى درب الأربعين المرحلة الثانية (80) القرية الثالثة والقرية الرابعة، وقرية درب الأربعين المرحلة الأولى - القصر القبلي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتجهيزات.

ولفت رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، أنه خلال الزيارة وجه مدير الإدارة التعليمية بتلافي بعض الملاحظات في مدرسة القرية الرابعة ومدرسة درب الأربعين المرحلة الأولي، وذلك للاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في وقت قياسي قبل استقبال الطلاب والانطلاق للعام الدراسي الجديد.

وفي نهاية الجولة وجه الشكر لمدير مدرسة القصر القبلي ومدير مدرسة درب الأربعين القرية الثالثة لظهور جاهزية المدارس بالشكل اللائق، ثم وجه باقي المدارس بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور قبل بدء الدراسة.

واختتم رئيس المركز جولته بالتأكيد على أن المدرسة هي الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، وأنه لا يدخر جهدًا في متابعة أدق التفاصيل لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود يعد حجر الزاوية في تحقيق انطلاقة تعليمية متميزة بمركز ومدينة باريس.

