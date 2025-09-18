الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي الوادي الجديد

انقلاب سيارة ملاكي،
انقلاب سيارة ملاكي، ڤيتو

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الخميس، بالطريق الواصل بين محافظتي الوادي الجديد والأقصر. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة،  يفيد بوقوع حادث مروري بطريق "بغداد – الأقصر" وإصابة ركابها. 

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قرية بغداد التابعة لمركز باريس– الأقصر" بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة كل من ناصر عبد الله عبد الظاهر، 55 عامًا، وجمال بدري أيمن 55 عامًا، ونبيل حسين محمد، 67 عامًا، وعبد النبي وهبه علي 52 عًاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر،  وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة موقع الحادث

مواد متعلقة

أسطوانة غاز تحوّل بيتًا إلى ركام، وأم وأربع بنات مهددات بالتشرد في بنها

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

مدحت بركات: نشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ دعماً للدولة المصرية وتعزيزاً للتعددية الحزبية (فيديو وصور)

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد ابن مين فيهم

بعد 4 عقود من النزاع، حزب العمال الكردستاني يحرق سلاحه بدعوة من أوجولان، 5 مراحل لنزع السلاح بالكامل، وتركيا تشيد بالخطوة وتؤكد مواصلة العمل لتفكيك الميليشيات

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

إعلام عراقي: سقوط صواريخ على معسكر التاجي في بغداد وسماع دوي انفجارات

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads