إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي الوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الخميس، بالطريق الواصل بين محافظتي الوادي الجديد والأقصر.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق "بغداد – الأقصر" وإصابة ركابها.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قرية بغداد التابعة لمركز باريس– الأقصر" بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة كل من ناصر عبد الله عبد الظاهر، 55 عامًا، وجمال بدري أيمن 55 عامًا، ونبيل حسين محمد، 67 عامًا، وعبد النبي وهبه علي 52 عًاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.