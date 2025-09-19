الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى بالشرقية

تحصين 3132 رأس ضد
تحصين 3132 رأس ضد البروسيلا والسل البقرى  

 أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات أجرت خلال شهر أغسطس الماضى الفحص لـ (١٧٦ ) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (١٣٧٢) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها. 

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

اكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا

 أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية  ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

بيطري الشرقية ينظم قافلة إلى قرية طويحر

تحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية 

مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة  الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السل البقرى مرض البروسيلا ادارة الصحة العامة الامراض المشتركة اقسام الصحة العامة التحصين ضد البروسيلا التحصيل ضد السل البقرى

مواد متعلقة

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بيطري الشرقية ينظم قافلة إلى قرية طويحر

بيطري الشرقية يحصن 60 ألف طائر ضد الأنفلونزا

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان لحوم بمجزر غير مرخص

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads