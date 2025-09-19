تحصين 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى بالشرقية

أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات أجرت خلال شهر أغسطس الماضى الفحص لـ (١٧٦ ) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (١٣٧٢) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

اكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

تحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية

مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

