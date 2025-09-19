أبو الدهب: الزمالك فرط في فوز كبير على الإسماعيلي

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرط في فوز كبير على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة على إستاد هيئة قناة السويس.



وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية، الزمالك كان بإمكانه الفوز على الإسماعيلي بنتيجة كبيرة ولكن لاعبي الفريق تفننوا في إهدار أكثر من فرصة محققة على مرمى عبد الله جمال حارس الدراويش، وأبرزها فرصة خوان ألفينا بيزيرا".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.

