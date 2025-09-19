الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو الدهب: الزمالك فرط في فوز كبير على الإسماعيلي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق  أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرط في فوز كبير على نظيره الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السابعة على إستاد هيئة قناة السويس.


وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية، الزمالك كان بإمكانه الفوز على الإسماعيلي بنتيجة كبيرة ولكن لاعبي الفريق تفننوا في إهدار أكثر من فرصة محققة على مرمى عبد الله جمال حارس الدراويش، وأبرزها فرصة خوان ألفينا بيزيرا".

وأشار إلى أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود أبو الدهب الاسماعيلي فريق الزمالك يانيك فيريرا الدوري الممتاز

مواد متعلقة

إستريلا البرتغالي يكشف لـ"فيتو" سبب تقديم النادي شكوى ضد الزمالك في الفيفا

أحمد صالح: فترة التوقف الدولي سر تصدر الزمالك للدوري

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض السلفات وارتفاع النشادر واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

موعد إغلاق التقديم على وظائف في صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن

تحملان متفجرات، ميناء إيطالي يرفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

ياسر ريان: الأهلي "خارج الخدمة" والزمالك يمتلك الإمكانات لحصد لقب الدوري

انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads