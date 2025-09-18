الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

للوقوف على سير العمل، وكيل التعليم يتفقد إدارة الخارجة التعليمية ويناقش العاملين

جولة وكيل التعليم، ڤيتو

 أجرى الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمقر إدارة الخارجة التعليمية، حيث كان باستقباله مجدي محمد محمود مدير عام الإدارة التعليمية.

وخلال جولته، التقى وكيل تعليم الوادي الجديد، بالعاملين بديوان الإدارة وفتح باب الحوار معهم، حول الاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، موجها الجميع الإلتزام بكافة التوجيهات الوزارية بهذا الشأن.

 

وحرص وكيل التعليم على متابعة سير العمل بالأقسام المختلفة، مؤكدا دعمه وتشجيعه الدائم للتميز  ومتابعته اللحظية لسير  العمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت مما له أبلغ الأثر فى تحقيق العديد من الإنجازات على أرض المحافظة.

الزملوط يتابع جاهزية المراكز لاستقبال العام الدراسي الجديد

هذا وفي ذات السياق عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على استعدادات المراكز لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين.

حيث وجّه المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات جاء أهمها: المرور والمتابعة لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الاحتياجات العاجلة قبل انطلاق العام الدراسي، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مبادرات السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل الأسر.

كما وجه الزملوط، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية بمركزي الفرافرة وباريس بالمستلزمات المدرسية، وكذا تشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية، بالتزامن مع موسم حصاد التمور، ومصادرة السيارات المخالفة لإجراءات خروج المحصول دون تصريح، وعرض تقرير أسبوعي بما تم تحصيله من رسوم توريد التمور بكل مركز.

