إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد لدعم التنمية المجتمعية

دعا اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعضاء المجلس التنفيذي عدا رؤساء المراكز وجميع العاملين بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، لحضور فعاليات إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأكد الزملوط، أنه سيجرى إطلاق المبادرة رسميا خلال الاجتماع سيعقد الأحد المقبل 21 سبتمبر الجاري، الساعة 11 صباحًا، بقاعة المشير طنطاوي (قاعة المؤتمرات) بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تأتي في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان ودعم التنمية المجتمعية.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيجري خلال الاجتماع الإعلان عن محاور المبادرة وأهدافها، باعتبارها أداة توعوية تساهم في رفع مستوى الثقافة المجتمعية وتوجيه الطاقات نحو الإيجابية والإنتاج، مبينا أنه بهذا تُواصل المحافظة خطواتها نحو بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

