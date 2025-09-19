صحة شمال سيناء: إجراء أكثر من 1000 عملية خلال 40 يوما

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء نجاح مستشفيات العريش العام والشيخ زويد في إجراء أكثر من 1000 عملية متنوعة خلال 40 يوما في إنجاز غير مسبوق يحدث لأول مرة في صحة شمال سيناء.

كما أعلن الانتهاء من "129 "عملية متنوعة، بالإضافة إلى 100 مقياس سمع بمستشفى العريش العام وإجراء 18 عملية بمستشفى الشيخ زويد خلال الأسبوع الماضي ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه العمليات تنوعت ما بين مناظير جراحية ومناظير مسالك ومناظير الجهاز الهضمي وجراحات المفاصل والقسطرة القلبية وجراحات الأوعية الدموية بجانب الحالات الجراحية الأخرى لحالات الجراحة العامة والتجميل والنساء والتوليد.

كما عبر عن سعادته بنجاح فريق عمل مديرية الشئون الصحية والمستشفيات في تنفيذ الخطة الموضوعة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات شمال سيناء بشكل إحترافي من أجل الوصول إلى توفير جميع الاحتياجات الصحية المطلوبة لأهالينا بشمال سيناء وتحقيق أقصى درجات رضا المنتفعين.

وأكد الدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة استمرار جهود جميع العاملين بالمستشفيات داخل محافظة شمال سيناء من أجل تلبية الاحتياجات الصحية التي يطلبها المواطنين بشمال سيناء، مشددا على أن صحة المواطن السيناوي أولوية أولى ضمن خطة عمل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

ووجه الدكتور عمرو وكيل وزارة الصحة، الشكر لكل من الدكتورة منى يوسف حرب مدير الطب العلاجي والدكتور حسام أبو القاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور تامر رضوان مدير مستشفى العريش العام والدكتور محمد حسن مدير مستشفى الشيخ زويد ولفريق الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع فريق العمل المشارك في هذا العمل، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى.

