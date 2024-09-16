الإثنين 16 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الناجتس، أحلى وأوفر من الجاهز

الناجتس
الناجتس

طريقة عمل الناجتس، الناجتس من مشتقات الدجاج الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الصغار كثيرا، ويطلبوها كثيرا حيث تقدم مع الأرز أو المكرونة ويمكن تقديمها بمفردها فى الساندويتشات.

وطريقة عمل الناجتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة وللتوفير فى الميزانية.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الناجتس.

مكونات عمل الناجتس:-

كيلو دجاج صدور مخليه

ملعقة صغيرة خل

ملعقة زعتر 

ملعقة كبيرة بيكينج بودر 

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة مستردة 

كوب زبادي

2 بيضة 

1 بطاطس مهروسة

ربع كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

ملعقة صغيرة كركم 

رشة ملح 

رشة فلفل اسود 

ربع كوب شوفان مطحون

ربع كوب بقسماط ناعم

ملعقة كاتشب 

ملعقة مايونيز

طريقة عمل الناجتس:-

  • في الكبه نخلط الصدور ثم نضع الخل والزعتر والبيكينج بودر والمستردة والبصل والنشا وجميع المقادير ماعدا الدقيق والشوفان والبقسماط.
  • ثم نخلطهم مع بعض حتى يصبح خليط ناعم.
  • نضع الخليط  في بوله في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
  • نفرد الخليط بالنشابه علي الرخامة ونرش تحتها دقيق بارتفاع 1ونص سم.
  • في بوله نضع الدقيق والشوفان والبقسماط ونخلطهم مع بعض.
  • نشكل الناجتس بأشكال البسكويت ثم تغلف قطع الناجتس بخليط الدقيق.
  • تقلي الناجتس في الزيت الساخن حتي تحصل علي لون ذهبي.
  • تقدم الناجتس مع الكاتشب والمايونيز والبطاطس المقلية.
الناجتس 

ولعمل الفراخ البانية

مكونات عمل الفراخ البانية:-

4 صدور دجاج

كوب دقيق

2 بيض

كوب بقسماط (فتات الخبز)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

زيت للقل

طريقة عمل الفراخ البانية:-

  • اغسلي صدور الدجاج وجففيها جيدًا.
  • قومي بقطع الصدور إلى شرائح رفيعة ومتساوية.
  • ضعي شرائح الدجاج بين قطعتين من البلاستيك واضغطي عليها بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ومتساوية في السمك.
  • في طبق عميق، اخفقي البيض مع قليل من الملح والفلفل الأسود.
  • في طبق آخر، اخلطي الدقيق مع البابريكا، الثوم البودر والبصل البودر.
  • في طبق ثالث، ضعي البقسماط.
  • اغمسى كل قطعة دجاج في خليط الدقيق وتأكدى من تغطيتها بالكامل.
  • بعد ذلك، اغمسيها في خليط البيض.
  • ثم ضعيها في البقسماط واضغطي عليها قليلًا لتلتصق البقسماط بالدجاج بشكل جيد.
  • سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
  • اقلي قطع الدجاج المجهزة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الجانبين.
  • يمكن أن يستغرق ذلك حوالي 3-4 دقائق لكل جانب، حسب سمك القطع.
  • ضعي القطع المقلية على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.
  • قدمي الفراخ البانية ساخنة مع شرائح الليمون والصلصات المفضلة لديك مثل الكاتشب أو المايونيز.
  • يمكن تقديمها أيضا مع البطاطس المقلية أو الأرز وسلطة خضراء.
  • يمكنك إضافة توابل أخرى حسب الرغبة مثل الزعتر أو الفلفل الحار لتغيير النكهة.
  • للحصول على نتيجة مثالية، تأكدي من أن الزيت ساخن بدرجة كافية قبل وضع الدجاج حتى لا يمتص الكثير من الزيت.
  • يمكن خبز الفراخ البانية في الفرن كبديل صحي عن القلي، فقط قومي برش الزيت على القطع وضعيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
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