طريقة عمل الناجتس بالبطاطس، سهلة وآمنة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس، الناجتس من مشتقات الدجاج الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الصغار كثيرا وهى تعد من الوجبات السريعة.

وطريقة عمل الناجتس بالبطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر اقتصادية لأنها اخضر بكمية قليلة من الدجاج، وأفضلها ربات البيوت لأنها آمنة وخالية من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف نورهان القاصى، طريقة عمل الناجتس بالبطاطس.

مكونات عمل الناجتس بالبطاطس:-

نصف كيلو فراخ مفروم ويفضل من الأوراك

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

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ملح

فلفل أسود

بصل بودر

ثوم بودر

بهارات دجاج

بابريكا

نصف كوب بقسماط ناعم

ربع كوب دقيق

2 بيضة

رشة حبهان بودر

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس:-

نحضر الكبة ونضع فيها جميع المكونات ونضرب معا جيدا حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.

ثم نضع العجين فى الثلاجة لمدة ساعة يستريح.

ثم نخرجها ونفردها على سطح مستوى لتشكيل الناجتس حيث يمكن تقطيعها مستطيلات أو مربعات أو بقطاعات البسكويت المختلفة الأشكال خشب الرغبة.

ثم نرصها فى أطباق فويل وتدخلها الفريزر وصلاحيتها 3 أشهر.

وعند طهيها، نخرجها من الفريزر وتقلى فى الزيت الساخن الغزير وهى مجمدة.

نقلبها فى الزيت حتى يحمر لونها.

ثم ننشلها على ورق مطبخ وتقدم ساخنة بجانب البطاطس المقلية والاطباق المختلفة.

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس، فيتو

ولعمل الاستربس

مكونات عمل الاستربس:-

نصف كيلو استربس

ملح

فلفل اسود

بهارات فراخ

كمون

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

بصلة مفرومة

ملعقة مستردة

ملعقة صلصة

نصف كوب زبادى

عصير ليمونة

للقلى

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

زيت غزير

طريقة عمل الاستربس:-

نحضر الفراخ ونغسلها جيدا بالماء والدقيق والملح.

ثم نحضر مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونخلطها معا جيدا.

ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة، ونتركها لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم ننشل الفراخ من التتبيلة، ونحضر بزلة نضع بها اللبن والبيض والفلفل الأسود والملح، وطبق به دقيق وطبق به بقسماط.

حيث نحضر قطعة الاستربس نعفرها فى الدقيق ثم فى البيض واللبن ثم فى البقسماط.

ثم نضع الاستربس فى الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج الاستربس من الفريزر ونضعها فى الزيت الغزير الساخن حتى يحمر لونها.

ثم نخرجها من الزيت ونضعها على مصفاة وليس مناديل مطبخ حتى تحافظ بقرمشتها.

وتقدم ساخنة بجانب المكرونة أو الأرز والسلطة حسب الرغبة.