مدرب أوكلاند: الأهلي أقوى نادٍ في قارة أفريقيا

أكد بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن النادي الأهلي هو الأقوى في مصر وقارة إفريقيا.

وقال بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في حواره مع برنامج ستاد المحور: "دائمًا ما كنت أعلم الكثير عن الكرة المصرية، نعرف أن الأهلي هو أكبر نادٍ في مصر، بل وربما في أفريقيا كلها، وأعرف أنهم لديهم منافسة تقليدية كبيرة مع الزمالك، لكن أعتقد أن هناك الآن فريقًا ثالثًا يمكن الحديث عنه ويستحق أن يُعترف به في هذه الفئة، وربما الآن أصبح هناك الكبار الثلاثة بيراميدز والزمالك والأهلي، وليس فقط الكبار الاثنين بعد الآن.

وأضاف: "لعبت ضد الأهلي مرتين، وآخر مرة خسرنا 3-0، وهذا مشابه جدًا لهذه النتيجة أمام بيراميدز، في عام 2006 واجهنا الأهلي عندما كان لديهم الأسطورة محمد أبو تريكة، وكان لاعبًا مميزًا للغاية، وأعتقد أن فريق بيراميدز الحالي يُقارن بشكل إيجابي بأفضل الفرق التي قدمتها مصر عبر تاريخها".

