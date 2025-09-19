الجمعة 19 سبتمبر 2025
ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملات على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،  تكليفات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

 

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود وسعد حسانين رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملة تموينية على الأنشطة التموينية المختلفة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط سجائر مجهولة المصدر لدى أحد المحلات والتحفظ على 1100 علبة سجائر أجنبية، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد كما تم تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

مديرية التموين الاسكندرية الدكتور شريف فاروق

