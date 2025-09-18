الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتيجة تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

 يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في تقليل الاغتراب، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10/9/2024 وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله او لا.
  • يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية او المعهد الذي رشح له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب مكتب تنسيق القبول بالجامعات موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

ظهرت الآن، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والنيل الدولية

أمين الأعلى للجامعات: جميع البرامج الدراسية بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران معادلة

موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية المستنفدين للرغبات

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر والعتاب ولد من المحبة

ترامب: لن أسمح باعتقال نتنياهو في نيويورك بأمر زهران ممداني

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

إستريلا البرتغالي يكشف لـ"فيتو" سبب تقديم النادي شكوى ضد الزمالك في الفيفا

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads