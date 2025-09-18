الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دينا الشربيني: أنا أكيلة بس بلعب رياضة، وعمرو يوسف يكشف كواليس فيلم درويش

الفنانة دينا الشربيني،
الفنانة دينا الشربيني، فيتو

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أجواء تصوير فيلم "درويش" مع الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالدفء والمرح.

دينا الشربيني تتحدث عن أجواء طريفة في تصوير فيلم درويش

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون": “الكواليس كان فيها أم أحمد، وأم أحمد دي ست بتطبخ أكل عظيم.. أكل شرقي وطواجن ومحاشي، وأنا باكل كتير جدًا لكن بلعب رياضة بانتظام علشان أحافظ على نفسي”. 

انطلاقة فيلم درويش يرويها عمرو يوسف

ومن جانبه، قال الفنان عمرو يوسف إن فكرة فيلم "درويش" بدأت قبل 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه أحب القصة منذ اللحظة الأولى: "قبل تصوير فيلم شقو كان في فكرة فيلم درويش، وعجبتني جدًا، ولما خدنا الاسكربت وتوجهنا لشركة الإنتاج تحمسوا ودعموا الفكرة، وقررنا نخوض التجربة.. الفيلم مكلف جدًا لكن يستحق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني الفنان عمرو يوسف عمرو يوسف فيلم درويش برنامج معكم منى الشاذلى

مواد متعلقة

عمرو يوسف ينتهي من تصوير فيلم "السلم والثعبان 2" والعرض في هذا الموعد

عمرو يوسف يكشف عن تحديات الإنتاج والديكور في فيلم درويش

دينا الشربيني شخصية شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

محافظ القاهرة يستقبل حفيدة الشيخ محمد رفعت، ويؤكد: لا مساس بمقبرته

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads