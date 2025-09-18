دينا الشربيني: أنا أكيلة بس بلعب رياضة، وعمرو يوسف يكشف كواليس فيلم درويش

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أجواء تصوير فيلم "درويش" مع الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالدفء والمرح.

دينا الشربيني تتحدث عن أجواء طريفة في تصوير فيلم درويش

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون": “الكواليس كان فيها أم أحمد، وأم أحمد دي ست بتطبخ أكل عظيم.. أكل شرقي وطواجن ومحاشي، وأنا باكل كتير جدًا لكن بلعب رياضة بانتظام علشان أحافظ على نفسي”.

انطلاقة فيلم درويش يرويها عمرو يوسف

ومن جانبه، قال الفنان عمرو يوسف إن فكرة فيلم "درويش" بدأت قبل 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه أحب القصة منذ اللحظة الأولى: "قبل تصوير فيلم شقو كان في فكرة فيلم درويش، وعجبتني جدًا، ولما خدنا الاسكربت وتوجهنا لشركة الإنتاج تحمسوا ودعموا الفكرة، وقررنا نخوض التجربة.. الفيلم مكلف جدًا لكن يستحق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.