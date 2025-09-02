عمرو يوسف يكشف عن تحديات الإنتاج والديكور في فيلم درويش

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية من النقاد والجمهور حول فيلمه الجديد "درويش"، الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض المصرية والعربية.

تحديات الإنتاج والديكورات بفيلم درويش

وكشف الفنان عمرو يوسف، خلال لقائه ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة إم بي سي مصر، أن تصوير فيلم درويش لم يكن بالأمر السهل نظرًا لطبيعة الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، متابعا:"الفيلم إنتاجيًا مكلف جدًا، لأنه محتاج ديكورات مخصوصة، وجرافيك، والملابس كلها بتتفصل من الصفر".

دقة في تفاصيل الملابس بفيلم درويش

وأضاف يوسف أن صناع العمل اهتموا بأدق التفاصيل، حتى فيما يخص ملابس الكومبارس مردفا:"أي حد بيتفصل له لبس حتى لو كومبارس، لأنه ممكن حاجة تفلت على الهواء.. والحقيقة العمل تعبنا فيه كلنا وراء وقدام الكاميرا".

في وقت سابق، عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته للتعاون مع الفنانة دينا الشربيني في فيلم “درويش”، الذي يعرض حاليًا بالسينما، خاصة إنهما قدما معًا من قبل فيلم بعنوان “كدبة كل يوم”.

وقال عمرو خلال الاحتفال بعرض فيلم درويش، إن كواليس فيلم درويش كانت تتسم بالحب والأخوة بين فريق العمل، كما أنه يتمنى أن يقدم 100 فيلم مع دينا الشربيني، نظرًا لموهبتها الكبيرة، وحبهما لما تقدم من أدوار مختلفة.

