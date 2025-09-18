45 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 45 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة.

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية اليوم الخميس: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع غزة.

أوضاع إنسانية كارثية في غزة

كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.