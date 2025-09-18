الخميس 18 سبتمبر 2025
45 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة

غزة، فيتو
أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 45 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة.

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية اليوم الخميس: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع غزة

أوضاع إنسانية كارثية في غزة

كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. 

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

