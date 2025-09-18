الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب الفيتو الأمريكي..

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد الفيتو الأمريكي.

وقالت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة.

الدنمارك:  يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة

وأضافت المندوبة الدنماركية:  يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة و على إسرائيل رفع القيود المفروضة على مساعدات غزة
 

وتابعت:  مشروع القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وندعم العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزة 

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.

نتنياهو: جيش الاحتلال يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة

وفي السياق ذاته، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الأمن الدولي غزة الفيتو الامريكي

مواد متعلقة

نتنياهو: جيش الاحتلال يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة

وزير جيش الاحتلال يزعم: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads