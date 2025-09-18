مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

بسبب الفيتو الأمريكي..

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد الفيتو الأمريكي.

وقالت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة.

الدنمارك: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة

وأضافت المندوبة الدنماركية: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة و على إسرائيل رفع القيود المفروضة على مساعدات غزة



وتابعت: مشروع القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وندعم العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزة

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.

نتنياهو: جيش الاحتلال يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة

وفي السياق ذاته، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

