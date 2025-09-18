إغلاق باب التقديم لوظائف ممرضين بالإمارات، اليوم

أغلقت وزارة العمل أمس الأربعاء لفرص العمل التي أعلنت عنها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لوظائف ممرضين.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن المقبولين في تلك الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة العمل عن توفير 50 فرصة عمل على مهنة التمريض، داخل الامارات، تنفيذًا لاحتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات ASTER الطبية، بدولة الإمارات، التي أعلنت عن رغبتها في استقدام هذه الفرص الجديدة.

الشروط ومزايا فرص العمل المطلوبة

وقالت الوزارة إنه مطلوب وبشكل عاجل 50 ممرضا، وممرضة للعمل بوظيفة ممرض مرخص، ويشترط الحصول على بكالوريوس تمريض، وأن يتراوح السن ما بين 25 إلى 35 سنة، وأن الراتب يتراوح بين 4000 إلى 7000 درهم بحسب الخبرة والتخصص "حرجة-غير حرجة"، مع إتاحة توفير الإقامة بسكن المستشفى، وخصم من 10 -15 % من الراتب، مع العلم أن كافة مصاريف الاستقدام، وتذاكر السفر، تتحملها المستشفى، مع إمكانية التقدم علي الوظيفة للممرضين غير الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنة التمريض داخل دولة الامارات وبمجرد التوظيف تقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم والرعاية للحصول على الترخيص الطبي الخاص بهم.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في هذا الشأن.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة بالإمارات وفرها مكتب التمثيل العمالي هناك برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

خطوات التقديم

وقالت إنه يمكن تقديم كافة البيانات، وعلى من يرغب في التقدم لتلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي هنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.