أخبار مصر

وزير العمل يتواصل هاتفيا مع عاملة فقدت طفلتها الرضيعة بشركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

تواصل وزير العمل محمد جبران،هاتفيًا،اليوم الجمعة، مع دعاء محمد،العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر،وهي على ذراعها،الأمر الذي أثار غصب العاملين بالشركة، محتجين على هذا الحادث، وطالبوا ببعض الحقوق، محل المتابعة والتفاوض.

 

وتقدم الوزير، إلى العاملة دعاء، بخالص العزاء والمواساة، وأكد حرصه على مساندتها، ومتابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه، وأنه وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جدد تأكيده أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون.

 

كما أوضح أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية،هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة.

