القبض على المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على اثنين من المتهمين في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه إثر مشاجرة بطعنات آلة حادة في بندر الوقف، شمال محافظة قنا

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل شاب يُدعى خالد، وإصابة شقيقه عمر، بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة في دائرة البندر.

وتبين بعد الفحص أن سبب ارتكاب الجريمة مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشاب آخر كان بيعاكس الفتيات عند دخولهم المحل الخاص بالمتوفى، وتحرر محضر وتم ضبط المتهم.

 

وأوضحت التحريات أن أصدقاء المتهم الذي تم ضبطه لمعاكسته الفتيات في يوم ارتكاب الجريمة تشاجروا مع المجني عليه وشقيقه دفاعًا عن صديقهم، والتي انتهت بقتلهم الشاب خالد وإصابة شقيقه عمر بطعنات آلة حادة.

وتم القبض على اثنين “ي.م، القاتل، و.ط، المحرض”، وجاري البحث عن المتهم الثالث م.م، الذي اتهمه المصاب بطعنه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

