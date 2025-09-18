الخميس 18 سبتمبر 2025
ترامب: الحرب في غزة قد تستمر لعقود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني اليوم الخميس: أريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن، والحرب في غزة قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهائها الآن.

 

 وأضاف ترامب:  الوضع في غزة من القضايا القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر.

وتابع:  ورثنا أسوأ تضخم في تاريخنا عبر حقبة بايدن وعدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: إن  العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم.

لقاء ترامب ورئيس الوزراء البريطاني 

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات ركزت على الشئون العالمية بدلًا من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرًا غير مسبوق لرئيس أمريكي.

وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أمريكية في بريطانيا تبلغ قيمتها 205 مليارات دولار.

