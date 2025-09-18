الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

إغلاق شواطئ الإسكندرية لارتفاع الأمواج غدا

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، إغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، نظرا لارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر.

الشرطة الفرنسية تحبط هجوما على أطفال وعناصر أمن

رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدولة السعودي حزمة استثمارات للمملكة في مصر

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحيطة والحذر.

 

وتشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم- دمياط - بورسعيد).

وبناءً عليه تقرر رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين وإغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٩، بدءًا من الساعة ٢ صباح يوم الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت لحين تحسن الأحوال الجومائية.

