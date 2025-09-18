إغلاق شواطئ الإسكندرية لارتفاع الأمواج غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، إغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، نظرا لارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر.

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحيطة والحذر.

وتشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم- دمياط - بورسعيد).

وبناءً عليه تقرر رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين وإغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٩، بدءًا من الساعة ٢ صباح يوم الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت لحين تحسن الأحوال الجومائية.

