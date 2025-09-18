خبير: جيش الاحتلال لا يعتمد على "الحريديم" وبيانات مشاركتهم في غزة دعائية

نفى الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، صحة ما أعلنته بعض المصادر العبرية بشأن مشاركة كتيبة من "الحريديم" – المتدينين المتشددين – في القتال الدائر بقطاع غزة.

وقال الدكتور أنور في تصريح خاص لـ"فيتو" إن "هؤلاء الذين أُعلن عن مشاركتهم ليسوا من الطائفة الحريدية المتشددة، بل من فئة تُعرف بـ 'الحريدية القومية'، وهي فئة تختلف جذريًا عن الحريديم التقليديين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بل ويعارضون تواجد جنود الجيش داخل أحيائهم".

وأشار الدكتور أنور إلى أن "هناك أزمة حقيقية يعاني منها جيش الاحتلال على المستوى البشري، نتيجة ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، إلى جانب حالات الهروب من الخدمة باستخدام أوراق مزورة، بالإضافة إلى موجات النزوح والهجرة العكسية خارج إسرائيل".

وأضاف: "كل هذه العوامل دفعت الاحتلال إلى التفكير في الاستعانة بمرتزقة وتوسيع عمل بعض المجموعات الأمنية الخاصة، من بينها ما يُعرف بـ'مجموعة ياسر أبو شباب'، والتي يعتقد أن لها دورًا استخباراتيًا في منطقة غزة، وقد يتم استخدام عناصرها كطُعم لاستدراج المقاومة وكشف الأنفاق".

وشدد أنور على أن "جيش الاحتلال لا يعتمد فعليًا على الحريديم، ودورهم في الجيش رمزي أكثر منه عملي، حيث يتم الترويج لمشاركتهم لأغراض دعائية فقط، لإيهام الرأي العام الإسرائيلي بوجود طاقات بشرية غير مستثمرة يمكن استدعاؤها في الأوقات الحرجة".

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "ما يجري هو محاولة يائسة لرفع الروح المعنوية بعد الإخفاقات المتتالية، لا سيما بعد فشل عملية 'جدعون 1'، التي من المرجح أن يعقبها فشل مماثل في 'جدعون 2'، في ظل رفض سكان غزة مخططات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها".

