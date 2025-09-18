الخميس 18 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إصابة فندق في إيلات المحتلة بعد اختراق مسيرة حوثية المجال الجوي لإسرائيل (فيديو)

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

تعرض أحد الفنادق في إيلات المحتلة لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

 

مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة وعلى الحدود مع الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

 

استشهاد منفذ العملية ضد عناصر جيش الاحتلال

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت عند جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، والتي أسفرت عن استنفار أمني واسع في المنطقة.

