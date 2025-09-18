الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلام الداخلة ينظم زيارة ميدانية لشركة طاقة شمسية بالوادي الجديد

جانب من الحملة، ڤيتو
جانب من الحملة، ڤيتو

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، زيارة ميدانية لشركة للطاقة المتجددة، إحدى شركات القطاع الخاص التي تستثمر في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للوقوف على طبيعة استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، والتعرف على طبيعة عمل محطات الطاقة الشمسية والأنظمة المتبعة فيها. 

جاءت هذه الزيارة الميدانية ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "أمن الطاقة مسؤولية الجميع"، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، والتي تهدف إلي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وخلق رأي عام داعم لاستخدام الطاقة المتجددة.

شملت الزيارة أيضا ندوة علمية تحت عنوان "القطاع الخاص والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة" حاضر فيها المهندس علي محمد يماني مدير شركة للطاقة المتجددة، كما اطلع فرق عمل مركز إعلام الداخلة والحضور على مكونات المحطة وآليات عملها، وتعرفوا على كيفية تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار الزراعية.

وتم عرض التطبيقات العملية لتقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة وأحدث التطبيقات المستخدمة في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من مهندسي  الشركة المتخصصين حول طرق التشغيل والصيانة ودور هذه المشروعات في دعم شبكة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية. 

واستعرض مهندسو الشركة تجربة الشركة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودور القطاع الخاص في هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومي، مشيدين في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي يلقاه القطاع الخاص من الحكومة من أجل تسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. 


وفي ختام الزيارة طالب الحضور بتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من أجل التوسع في الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بما يخدم المصلحة العامة، خصوصا في محافظة الوادي الجديد التي تعتمد على الزراعة كمهنة أساسية للمواطنين، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية مما يوفر الكثير من النفقات على المستثمرين في القطاع الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للاستعلامات استثمارات القطاع الخاص الطاقة المتجددة الوادى الجديد أنظمة الطاقة الشمسية مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads