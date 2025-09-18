إعلام الداخلة ينظم زيارة ميدانية لشركة طاقة شمسية بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، زيارة ميدانية لشركة للطاقة المتجددة، إحدى شركات القطاع الخاص التي تستثمر في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للوقوف على طبيعة استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، والتعرف على طبيعة عمل محطات الطاقة الشمسية والأنظمة المتبعة فيها.

جاءت هذه الزيارة الميدانية ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "أمن الطاقة مسؤولية الجميع"، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، والتي تهدف إلي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وخلق رأي عام داعم لاستخدام الطاقة المتجددة.

شملت الزيارة أيضا ندوة علمية تحت عنوان "القطاع الخاص والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة" حاضر فيها المهندس علي محمد يماني مدير شركة للطاقة المتجددة، كما اطلع فرق عمل مركز إعلام الداخلة والحضور على مكونات المحطة وآليات عملها، وتعرفوا على كيفية تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار الزراعية.

وتم عرض التطبيقات العملية لتقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة وأحدث التطبيقات المستخدمة في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي من مهندسي الشركة المتخصصين حول طرق التشغيل والصيانة ودور هذه المشروعات في دعم شبكة الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية.

واستعرض مهندسو الشركة تجربة الشركة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودور القطاع الخاص في هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومي، مشيدين في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي يلقاه القطاع الخاص من الحكومة من أجل تسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وفي ختام الزيارة طالب الحضور بتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من أجل التوسع في الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بما يخدم المصلحة العامة، خصوصا في محافظة الوادي الجديد التي تعتمد على الزراعة كمهنة أساسية للمواطنين، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية مما يوفر الكثير من النفقات على المستثمرين في القطاع الزراعي.

