التمثيل العمالي بجدة يتحرك بشكل عاجل لبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا في شركة مقاولات

قام الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، د محمد حسن، بزيارة مقر إحدى شركات المقاولات بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مطالب 250 عاملًا مصريا بالشركة، والتي تتمثل في تأخر صرف الرواتب بعد توقف الشركة منذ شهرين، إلى جانب بعض المطالب الاجتماعية الأخرى.

وبالتواصل مع مسئولين بالشركة، أفاد الملحق العمالي بأن جزءًا من المستحقات سيُصرف يوم 25 سبتمبر الجاري.

كما جرى الاتفاق مع ممثلي العمال على عقد اجتماع بمقر القنصلية المصرية في جدة يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، برئاسة القنصل العام أحمد عبد المجيد، وبمشاركة ممثلي الشركة، لعرض باقي المطالب بشكل تفصيلي،والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

وتؤكد وزارة العمل أنها تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجههم..

