الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التمثيل العمالي بجدة يتحرك بشكل عاجل لبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا في شركة مقاولات

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

 قام الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، د محمد حسن، بزيارة مقر إحدى شركات المقاولات بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مطالب 250 عاملًا مصريا بالشركة، والتي تتمثل في تأخر صرف الرواتب بعد توقف الشركة منذ شهرين، إلى جانب بعض المطالب الاجتماعية الأخرى.

وبالتواصل مع مسئولين بالشركة، أفاد الملحق العمالي بأن جزءًا من المستحقات سيُصرف يوم 25 سبتمبر الجاري.

كما جرى الاتفاق مع ممثلي العمال على عقد اجتماع بمقر القنصلية المصرية في جدة يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، برئاسة القنصل العام أحمد عبد المجيد، وبمشاركة ممثلي الشركة، لعرض باقي المطالب بشكل تفصيلي،والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

 وتؤكد وزارة العمل أنها تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجههم..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمثيل العمالي العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية المصرية بالخارج مكتب التمثيل العمالي بجدة مكتب التمثيل العمالي وزارة العمل

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads