الخطيب ألف شكر.. كواليس انسحاب بيبو المفاجئ من المشهد الرياضي.. محاولات أخيرة لإبطال مفعول القنبلة.. لجنة الحكماء تجهز رئيس الأهلي.. ياسين منصور يتصدر المشهد.. وعمومية الأهلي تحسم الجدل غدا

أسدل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى مؤقتا، الستار على مسيرته الإدارية داخل القلعة الحمراء، بعد ثمانى سنوات من الجلوس على مقعد الرئاسة، شهدت خلالها القلعة الحمراء العديد من الإنجازات والتحديات.

الخطيب، الذى عُرف كلاعب بأنه أيقونة داخل المستطيل الأخضر، اختار أن يغادر الإدارة بنفس الصورة التى اعتادها طوال مسيرته من الباب الكبير، محتفظًا بالاحترام والتقدير الذى يحمله له الملايين من جماهير الأهلي.

الخطيب لم يكن مجرد رئيس نادٍ، بل امتداد لأسطورة بدأت منذ منتصف السبعينيات حين ارتدى قميص الأهلى لاعبًا. موهبته الفطرية، ورشاقته فى تسجيل الأهداف، جعلت منه معشوق الجماهير، حتى لُقّب بـ”بيبو”. مع الفريق الأول، توج بعشر بطولات دورى وخمس كؤوس مصر، وكان أحد أبطال التتويج الإفريقى الأول عام 1982 ثم 1987، فضلًا عن إنجازه الفردى الكبير بحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى إفريقيا عام 1983.

فى ديسمبر 1988، ودّع الخطيب الملاعب بمباراة اعتزال تاريخية، خرج منها شامخًا وسط دموع الجماهير ومحبتها، وهذا الأسبوع، يكرر المشهد ذاته وهو يودّع منصب الرئاسة من الباب الكبير.

الخطيب منذ انتخابه رئيسًا للأهلى فى 2017، قاد النادى فى واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا بالأحداث.

مسيرة ناجحة

تحت قيادته، توج الفريق الأول لكرة القدم بأربع ألقاب لدورى أبطال إفريقيا، وستة ألقاب للدورى الممتاز، إلى جانب بطولات محلية وقارية أخرى، فضلًا عن تحقيق ثلاث برونزيات تاريخية فى كأس العالم للأندية.

لكن إرث الخطيب لم يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر فقد قاد النادى فى مسار موازٍ من التطوير المؤسسي، فافتتح فرع الأهلى بالتجمع الخامس كأحدث مشروعات البنية التحتية، وأشرف على تطوير فرع الشيخ زايد، وبدأ خطوات جادة فى مشروع إستاد الأهلي، الحلم الأكبر لجماهير القلعة الحمراء.

كما شهدت فترته توسعًا كبيرًا فى نشاط الأكاديميات داخل مصر وخارجها، ما يعكس رؤية واضحة لبناء أجيال جديدة تحمل قيم الأهلى ومبادئه.

كما أعلن النادى الأهلى عن اعتماد مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، الميزانية ‏الخاصة بالعام المالى الحالي، وحققت الميزانية طفرة كبيرة للغاية، وبلغ إجمالى الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالى للنادى هذا العام.

أزمات تغلب عليها الخطيب

واجه الخطيب خلال رئاسته العديد من التحديات الصعبة، أبرزها جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات مالية وضغط هائل على المشاركات القارية والدولية، لكنه نجح فى العبور بالنادى من تلك المرحلة دون أن تتأثر مكانة الأهلى أو تضعف هيمنته.

كما تعامل الخطيب بهدوء وحكمة مع العديد من الأزمات المحلية، ليبرهن على أن قيم الأهلى أكبر من أى خلافات أو معارك آنية.

يعانى محمود الخطيب من مشكلة فى الشعيرات الدموية، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، التى كانت نتائجها جيدة.

كما يشعر ببعض الآلام من فترة لأخرى، وهو ما يدفعه للحصول فترة راحة من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على سلامته.

رحيل الخطيب عن مقعد الرئاسة يترك فراغًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء، لكن إرثه سيظل حاضرًا: لاعب أسطورى صنع الأمجاد بالأهداف، ورئيس صاغ الإنجازات بالهدوء والحكمة.

الخطيب خط مسيرة نصف قرن فى خدمة الأهلي، لاعبًا وإداريًا ورمزًا خالدًا لن تنساه جماهير القلعة الحمراء فى كل مكان.

ومع تمسك الخطيب بقرار التنحى وعدم خوض انتخابات النادى الأهلى القادمة مازالت هناك محاولات مستمرة من جانب مجلس إدارة النادى الأهلى من أجل إقناعه بالعدول عن قراره وخوض معركة الانتخابات المقبلة خاصة وأن هناك العديد من الشخصيات داخل مجلس إدارة الأهلى الحالية يبقى نجاحها مرهونا بدخول الخطيب المعترك الانتخابي.

قنبلة الخطيب بالاعتذار عن خوض الانتخابات القادمة يبقى بمثابة ناقوس خطر يهدد أعضاء قائمة الخطيب الانتخابية التى تفاجأت بقرار عدم خوضه الانتخابات القادمة.

العالمون ببواطن الأمور داخل النادى الأهلى أكدوا أن هناك اتصالات رفيعة المستوى من لجنة حكماء النادى الأهلى وفى مقدمتهم حسن حمدى وحسن مصطفى وايضا جمال الجارحى لإقناع الخطيب بالعدول عن قراره ولكن بيبو مازال يتمسك بالأمر ويرغب فى الابتعاد عن المشهد.

المصادر أكدت أيضا ان الجمعية العمومية التى ينتظرها النادى الأهلى غدا الجمعة لمناقشة تعديل بعض الأمور المتعلقة بلائحة النظام الأساسى قد تشهد ثورة فى حب الخطيب من خلال حشد أعضاء الجمعية العمومية لإقناع الخطيب بالتراجع عن قراره وخوض الانتخابات المقبلة.

وأضافت المصادر أن عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى تواصل مع عدد من كبار أعضاء الجمعية العمومية من أجل الحشد لجمعة فى حب الخطيب من خلال التواجد فى النادى صباح غد الجمعة وتنظيم مسيرات حاشدة داعمة لاستمرار بيبو رئيسا للنادى الأهلى بخوض الانتخابات المقبلة.

فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر أخرى داخل النادى الأهلى انه حال تمسك الخطيب بعدم خوض انتخابات النادى الأهلى القادمة سيكون هناك اجتماع للجنة الحكماء من أجل اختيار خليفة الخطيب حيث تميل الكفة لصالح رجل الأعمال الشهير ياسين منصور الذى يحظى أيضا بدعم من محمود الخطيب نفسه.

وأضافت أن ياسين منصور يبقى المرشح الأول لخلافة محمود الخطيب وبرفقته خالد مرتجى على منصب النائب خاصة وأن مرتجى يؤجل تماما خطوة خوض المعركة الانتخابية على مقعد الرئيس ويرى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والإعداد لخوض تلك المعركة ومن ثم فإن خالد مرتجى متمسك بخوض انتخابات النادى الأهلى القادمة على مقعد النائب.

وهناك محاولات أخرى تجرى حاليا مع حسام غالى لإقناعه بالتواجد فى جبهة ياسين منصور ولكن غالى يرفض خوض المعركة الانتخابية كما أن هناك تحفظا من بعض رموز النادى بشأن ضم غالى إلى قائمة النادى التى تحظى بدعم رموز النادى بسبب هجومه الأخير على الخطيب ومجلسه فى التصريحات الأخيرة التى أثارت جدلا واسعا مؤخرا وتسببت فى تعرض غالى لحملات نقد موسعة على منصات التواصل الاجتماعى وتحديدا من محبى وأنصار محمود الخطيب.

المؤكد أيضا وفقا للمعلومات القادمة من النادى الأهلى أن هناك ضغوطا تمارس فى الوقت الحالى على نجم الأهلى السابق طاهر أبوزيد من أجل خوض الانتخابات على مقعد الرئيس من خلال تشكيل قائمة هو الآخر تضم عددا من رجال الأعمال وبعض قدامى النادى ولكن هذا الأمر يبقى أيضا مؤجلا لحين الوقوف على قرار الخطيب الذى سيظهر بشكل رسمى فى نهاية الجمعية العمومية المرتقبة الجمعة القادم داخل مقر النادى بالجزيرة والتى ستشهد حسم الأمر بشكل نهائي.

المؤكد أيضا أنه حال عدول الخطيب عن قرار عدم خوض الانتخابات القادمة فإن بيبو مستقر أيضا على جزء كبير من أعضاء قائمته الانتخابية حيث سيتواجد معه خالد مرتجى نائبا وطارق قنديل أمينا للصندوق بجانب محمد شوقى ومحمد الغزاوى ومحمد الدماطى ومحمد الجارحى بالإضافة إلى ضم بعض العناصر الجديدة وتحديدا أحد رجال الأعمال مع بحث ضم سيد عبد الحفيظ حال الاستقرار على الأمر مع لجنة الحكماء بالنادى والمقربين من محمود الخطيب.

الموقف يبدو محسوما أيضا بالنسبة لمحمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق الذى أكد للمقربين منه رفضه التام العودة إلى المشهد الرياضى والتمسك بقرار اعتزال العمل العام.

طاهر أبلغ المقربين منه أنه لن يخوض انتخابات النادى الأهلى المقبلة حتى ولو اعتذر محمود الخطيب بسبب قراره السابق بالاعتزال تماما ورفض العودة إلى ساحة العمل الرياضى بجانب ظروفه الصحية أيضا وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا قد تدفعه لمواصلة الابتعاد عن المشهد تماما.

وأوضحت المصادر أيضا أن محمود طاهر مازال متأثرا بوفاة نجله ومن ثم يرفض تماما فكرة العودة من جديد للعمل العام ويفضل الابتعاد عن المشهد.

المقربون أيضا من محمود طاهر أكدوا أنه يمتلك عقلية أوروبية تتمثل فى التمسك باعتزال العمل العام والاستمتاع بالمتبقى من حياته وسط أسرته وتعويضهم ما فاتهم بسبب انشغاله بعمله الخاص أو بعمله الإدارى سواء فى اتحاد الكرة أو خلال رحلة توليه رئاسة النادى الأهلي.

نموذج محمود طاهر الذى يتمسك بالابتعاد عن العمل العام يبقى شبيها تماما بموقف العديد من الرموز الرياضية التى فضلت الخروج من المشهد من الباب الكبير بالاعتزال تماما كما فعلها حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق أو الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق وأيضا محافظ الإسماعيلية الأسبق وأيضا المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة أيضا الذى ابتعد هو الآخر عن المشهد وفضل اعتزال العمل العام.

إنجازات بيبو:

رياضيا:

تعيين مدربين أجانب كبار مثل بيتسو موسيماني، مارسيل كولر ورينيه فايلر وغيرهما، ما ساهم فى تحقيق بطولات قارية ومحلية.

تطوير قطاع الكرة بإنشاء لجنة تخطيط لكرة القدم، وإعادة تنظيم قطاع الناشئين.

التعاقد مع صفقات قوية مثل زيزو وتريزيجيه ووسام أبوعلى ومحمد على بن رمضان وإمام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج، حسين الشحات، بيرسى تاو وغيرهم.

فرض الانضباط داخل الفريق بقرارات صارمة ضد أى تجاوز أو خروج عن القواعد.

إنشائيا:

إنجازات فرع التجمع الخامس (استكمال وتطوير الفرع الجديد).

تطوير فرع الشيخ زايد بإنشاء ملاعب وصالات جديدة.

مشروع استاد الأهلى عبر الشراكة مع تحالفات استثمارية (مشروع مؤجل لكن تمت خطوات ملموسة فيه).

إنشاء قناة الأهلى HD وتطوير المحتوى الإعلامى للنادي.

على صعيد الجماهير والعضوية:

تسهيل الاشتراكات والخدمات الرقمية للأعضاء (الكارت الذكي، الخدمات الإلكترونية).

تعزيز التواصل مع الجماهير من خلال بيانات رسمية مستمرة ودعم الفريق فى الأزمات.

إداريا:

التمسك بمبادئ الأهلى (شعار “الأهلى فوق الجميع”) فى القرارات الكبرى، مثل رفض ضغوط خارجية فى بعض الصفقات أو المواقف.

تأكيد الدور الاجتماعى للنادى من خلال حملات خيرية ومبادرات مجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.